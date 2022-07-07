أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا لليوم الثالث على التوالي بكوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى من 18000 إصابة لليوم الثالث على التوالي، مع بدء موسم الإجازات الصيفية، وسط تخفيف قيود التباعد الاجتماعي.



وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن البلاد أضافت 18511 إصابة جديدة بكورونا، بما في ذلك 194 من الخارج، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 18,451,862.

تأتي حصيلة اليوم الخميس قريبة من حصيلة الثلاثاء البالغة 18147 وحصيلة الأربعاء البالغة 19371، لكنها تضاعفت تقريبا من 9591 إصابة أبلغ عنها قبل أسبوع.

وذكرت الهيئة أن وتيرة تكاثر الفيروس قد ارتفعت مؤخرًا في ظل توسع حركة التنقل في البلاد في موسم العطلة الصيفية وتخفيف قيود التباعد الاجتماعي.

هذا وقد أضافت البلاد 10 حالات وفاة جديدة، ما يرفع العدد الكلي للوفيات بسبب كورونا إلى 24593.