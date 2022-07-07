شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الروسية تؤكد أن مستوى الاتصالات مع الولايات المتحدة يسمح بالعمل على قضايا مختلفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأن المستوى الحالي للاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية يسمح بالعمل على قضايا مختلفة.



على الرغم من ذلك فقد تابع ريابكوف بأنه لا يوجد لقاء مزمع بين لافروف ونظيره الأمريكي بلينكين.

ويحضر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حاليا اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة الدول العشرين G20، بجزيرة بالي الإندونيسية، والذي يستمر حتى يوم غد الجمعة، 8 يوليو. وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن لافروف سوف يلتقي في وقت لاحق اليوم الخميس، 7 يوليو، ببعض وزراء الخارجية من مجموعة العشرين، إلا أنها استبعدت أن يكون هناك لقاء بين لافروف ونظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، أو نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين.