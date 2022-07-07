شكرا لقرائتكم خبر عن مناصب دولية يحظى بها أعضاء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على استكمال نشاطه الفاعل فى الدبلوماسية البرلمانية خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، كأحد أدوات الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها مع دول العالم، بما يحقق مصالح وأهداف الدولة فى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وسلط التقرير البرلماني لانجازات انجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني الضوء علي المناصب التى تقلدها المجلس فى البرلمانات العربية :

1- خلال اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على هامش أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلمانى العربى، فاز بالتزكية المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس بمنصب نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العرب

2- فاز النائب الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بمنصب رئيس لجنة العلاقات الدولية والتعاون الدولى وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقى، كما فاز النائب محمود سعد بمنصب نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الأفريقى، وفازت النائبة رشا أبو شقرة بمنصب نائب رئيس لجنة النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمانى الأفريقي.

3- فازت النائبة مرثا محروس برئاسة لجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام.

4- فاز النائب السعيد عمارة بمنصب أمين سر الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.