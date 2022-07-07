شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لأداء 25 لجنة نوعية بمجلس النواب فى الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، والذى أعدته الأمانة العامة عن التفاصيل الكاملة عن دور اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، علي الجانب التشريعي والرقابى على حد السواء.

وأكد التقرير البرلماني، قبام اللجان بنشاط مكثف للجان النوعية ومارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي، فقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين، سواء المقدمة من الحكومة أو من عُشر الأعضاء، بدقة بالغة في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون.

كما شدد التقرير، علي ممارسة اللجان النوعية مهامها الرقابية خلال هذا الدور بشكل مستفيض وعقدت اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة.

وفي هذا الصدد نستعرض بالأرقام انجازات اللجان النوعية علي النحو الأتي :

1- بلغ عدد التقارير البرلمانية التي انتهت منها اللجان إلى (1345) تقريراً، ناقش منها المجلس نحو (1187) تقريراً.

2- ناقشت اللجان النوعية نحو (2488) طلب إحاطة خلال هذا الدور.

3- قامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (26) زيارة، جاءت جميعها لاستيضاح أي مشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.

4- بلغ إجمالي عدد اجتماعات اللجان النوعية علي مدار دور الانعقاد نحو 2248 إجتماعا.

5- وصل عدد الساعات التي عملت فيها اللجان النوعية إلي 2864 ساعة.

وتعد اللجان النوعية بمثابة "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.