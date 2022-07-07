06 يوليو , 2022
الأمطار الموسمية تودي بحياة 77 شخصاً في باكستان (أ ف ب).
قضى 77 شخصاً على الأقل في تساقط أمطار موسمية في باكستان، وفق ما أعلنت وزيرة التغير المناخي الأربعاء، محذرة من هطول أمطار أكثر غزارة من المعتاد في فترة لاحقة.
وقالت شيري رحمن في مؤتمر صحافي في العاصمة «برأيي أنها مأساة وطنية»، مؤكدة الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء موسم الأمطار في 14 حزيران/يونيو.
وقالت «ليس الأمر بالبسيط عندما يموت الناس بهذا الشكل... إنها ليست سوى البداية. علينا أن نكون مستعدين».
ومعظم الضحايا لقوا حتفهم في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) حيث قضى 39 شخصاً إما غرقاً أو صعقاً بالتيار الكهربائي بسبب تساقط خطوط الكهرباء.
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