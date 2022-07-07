06 يوليو , 2022
الشرطة السويدية.
أعلنت الشرطة السويدية الأربعاء مقتل امرأة في الستينات من العمر، طعناً خلال النهار في جزيرة غوتلاند حيث يلتقي كبار المسؤولين السياسيين في فعالية تستمر أسبوعاً.
وقعت الحادثة بعيد الساعة الثانية بعد الظهر في وسط مدينة فيسبي التي تستضيف تجمعاً للأحزاب السياسية السويدية.
وقال قائد شرطة غوتلاند فريدريك بيرسون في مؤتمر صحافي «للأسف توفيت امرأة متأثرة بجروحها» مؤكداً اعتقال رجل يبلغ 33 عاماً بعد وقت قصير على حادثة الطعن. ورفض الحديث عن دوافع محتملة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل امرأة طعناً خلال تجمع للأحزاب السياسية في السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.