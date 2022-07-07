مقتل امرأة طعناً خلال تجمع للأحزاب السياسية في السويد

أعلنت الشرطة السويدية الأربعاء مقتل امرأة في الستينات من العمر، طعناً خلال النهار في جزيرة غوتلاند حيث يلتقي كبار المسؤولين السياسيين في فعالية تستمر أسبوعاً.

وقعت الحادثة بعيد الساعة الثانية بعد الظهر في وسط مدينة فيسبي التي تستضيف تجمعاً للأحزاب السياسية السويدية.

وقال قائد شرطة غوتلاند فريدريك بيرسون في مؤتمر صحافي «للأسف توفيت امرأة متأثرة بجروحها» مؤكداً اعتقال رجل يبلغ 33 عاماً بعد وقت قصير على حادثة الطعن. ورفض الحديث عن دوافع محتملة.