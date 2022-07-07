ألمانيا تجدد اتهام موسكو باستخدام سلاح الطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا باستخدام الطاقة سلاحاً بعد تقليصها صادرات الغاز.



وفي الحفل الصيفي للجمعية الاتحادية لمصادر الطاقة المتجددة، قال شولتس مساء الأربعاء، إن ألمانيا "اعتمدت على الطاقة من روسيا لفترة أطول من اللازم وبشكل أحادي زائد عن الحد، واليوم علينا أن ندرك أن روسيا تستخدم الطاقة سلاحاً. ولا أحد يعتقد أن روسيا خفضت إمداداتها فقط لأسباب تقنية".

وأضاف، أن المهم هو العمل على تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بأسرع ما يمكن دون تعريض أمن الإمدادات للخطر، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بالفعل بشكل مبكر في التخطيط لـ "الحالة الأسوأ"، ولفت إلى ملء خزانات الغاز، والاستثمار في محطات الغاز المسال.

وقلصت روسيا ضخ الغاز إلى ألمانيا عبر خط "نورد ستريم 1" وبررت ذلك بمشاكل فنية.

وستبدأ الصيانة السنوية لـ "نورد ستريم 1" في 11 يوليو (تموز) الجاري، وتستغرق هذه الأعمال في العادة 10 أيام، بالتزامن من قلق كبير من رفض روسيا استئناف ضخ الغاز بعد الصيانة.

وأضاف شولتس، أن الحكومة الألمانية ستسير "بسرعة التربو" لتوسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة "وكل توربينة رياح، وكل محطة طاقة شمسية، وكل محطة كتلة حيوية، خطوة على الطريق نحو زيادة استقلالية إمداداتنا من الطاقة وزيادة استدامتها ولتكون آمنة وبأسعار معقولة".