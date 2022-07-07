الولايات المتحدة وحلفاؤها يبحثون وضع سعر أقصى للنفط الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

ناقشت الولايات المتحدة وحلفاؤها وضع سعر أقصى للنفط الروسي بين 40 و 60 دولاراً للبرميل، وفقاً لمصادر مطلعة.



وأفادت وكالة بلومبرغ الأربعاء، بأن الحلفاء يستكشفون طرق تحجيم عائدات النفط الروسي، مع تقليل الأثر على اقتصاداتهم، في محادثات بدأت عقب قمة الدول السبع الصناعية الكبرى.

واتفق القادة في ختام القمة التي انعقدت في ألمانيا في 28 يونيو (حزيران) على استكشاف خيارات لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، بحظر خدمات التأمين، والنقل لشحن النفط الروسي الخام والمنتجات البترولية، إذا كان السعر أكثر من المتفق عليه.