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موسكو تهدد بالمطالبة باستعادة ألاسكا من أمريكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

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هدد رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بالمطالبة باستعادة ولاية آلاسكا الأمريكية، والروسية سابقاً.

 

وقال فولودين: "النزاهة ليست نقطة ضعف، لدينا ما نرد به، دع أمريكا تتذكر دائماً أن هناك إقليماً، يسمى ألاسكا، كان جزءاً من روسيا، فعندما يحاولون التصرف في مواردنا في الخارج، قبل ذلك، عليهم أن يتذكروا أن لدينا أيضاً شيئاً يمكن استعادته"، وفق موقع "سبوتنيك" الروسي.

 

ويُذكر أن ولاية ألاسكا الأمريكية كانت جزءاً من روسيا، وباعتها الإمبراطورة كاثرينا الثانية إلى أمريكا 7.2 ملايين دولار. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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