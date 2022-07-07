موسكو تهدد بالمطالبة باستعادة ألاسكا من أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

هدد رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بالمطالبة باستعادة ولاية آلاسكا الأمريكية، والروسية سابقاً.



وقال فولودين: "النزاهة ليست نقطة ضعف، لدينا ما نرد به، دع أمريكا تتذكر دائماً أن هناك إقليماً، يسمى ألاسكا، كان جزءاً من روسيا، فعندما يحاولون التصرف في مواردنا في الخارج، قبل ذلك، عليهم أن يتذكروا أن لدينا أيضاً شيئاً يمكن استعادته"، وفق موقع "سبوتنيك" الروسي.

ويُذكر أن ولاية ألاسكا الأمريكية كانت جزءاً من روسيا، وباعتها الإمبراطورة كاثرينا الثانية إلى أمريكا 7.2 ملايين دولار.