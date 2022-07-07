شكرا لقرائتكم خبر عن كيف مارس مجلس النواب مهامه الرقابية فى دور الأنعقاد الثانى.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير انجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والذى أعدته الأمانة العامة عن التفاصيل الكاملة لممارسة المجلس دوره المستوى الرقابى، جنبا إلى جانب مهامه التشريعية.

وفي هذا الصدد، نلقي الضوء بالأرقام علي أبرز الانجازات الرقابية لمجلس النواب فى دور الأنعقاد الثانى:

1- نظر المجلس نحو (511) اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب فى شتى المجالات وأحالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد بها من توصيات.

2- تم توجيه نحو (47) سؤالاً، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد عليها كتابة من الحكومة لأغلب الأسئلة المتبقية، وكذا عدد (52) طلبا مناقشة.

3- بلغ عدد طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس نحو (509) طلبات.

4- بلغ عدد البيانات العاجلة نحو (30) بياناً عاجلاً.

يُشار إلي أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، فى ختام الجلسة العامة موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الثاني العادى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وذلك فى الموعد الذى سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

وفى سياق متصل، يرصد تقرير انجازات مجلس النواب فى الدور الثانى موافقة المجلس على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس، بإجمالى عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات.