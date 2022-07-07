شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا لليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى من 18 ألف إصابة لليوم الثالث على التوالي، مع بدء موسم الإجازات الصيفية وسط تخفيف قيود التباعد الاجتماعي.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد أضافت 18 ألفا و511 إصابة جديدة بكورونا، بما في ذلك 194 من الخارج، مما رفع العدد الإجمالي للحالات 18 مليونا و451 ألفا و.862

وتأتي حصيلة اليوم الخميس قريبة من حصيلة الثلاثاء البالغة 18 ألفا و147 وحصيلة الأربعاء البالغة 19 ألفا و371 ، لكنها تضاعفت تقريبا من 9591 إصابة جرى تسجيلها قبل أسبوع.

وأضافت البلاد 10 حالات وفاة إضافية ما يرفع العدد الكلي إلى24 ألفا و593 وفاة.