المملكة السعودية تتوعد محاولي "تسييس الحج"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

حذر النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب من رفع الشعارات المذهبية والحزبيات السياسية خلال موسم الحج، منبها للمساءلة القانونية.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن "المعجب" شدد على الحماية العدلية الجزائية للمشاعر المقدسة وقاصديها من كل أشكال الجناية أو الاعتداء.

جاء ذلك في كلمة ألقاها النائب العام السعودي بمناسبة تدشين نيابة أعمال الحج التي يتبعها 20 نيابة عامة متخصصة تباشر مهامها الجزائية.

وتتولى نيابة أعمال الحج كافة الاختصاصات القضائية النيابية، كالتحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف.

كما تباشر الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة، وبخطط مؤسسية محكمة، وعملية تقنية متكاملة.

ونوه بما توليه المملكة من اهتمام بالغ، وعناية فائقة، ورعاية خاصة، للمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز إلى الوقت الحاضر بدعم ومتابعة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ونبه إلى ما أقرته المملكة العربية السعودية في الأنظمة العادلة التي تحفظ حقوق الحجاج والمعتمرين وتراعي مصالحهم.

وأكد المعجب أن "الحج فريضة دينية للمسلمين عامة، ويحظر فيه رفع الشعارات المذهبية والحزبيات السياسية، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية المشددة".

وأشار إلى أن حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين بكل صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المدانين فيها.