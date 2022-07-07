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مسؤول أوكراني يدعو المدنيين في دونيتسك إلى الفرار.. إليك التفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

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حث مسؤول أوكراني المدنيين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا على الفرار، يوم الأربعاء، في الوقت الذي قصفت فيه القوات الروسية المنطقة.

 

وقال الحاكم بافلو كيريلينكو على تليغرام: "لقد حولت روسيا منطقة دونيتسك بأكملها إلى نقطة ساخنة خطيرة للمدنيين أيضاً"، مضيفاً: "أدعو الجميع إلى الإخلاء.. الإخلاء ينقذ الأرواح".

 

وفي سلوفيانسك التي يقال إنها "من بين الأهداف الرئيسية لموسكو في دونيستسك"، قال رئيس البلدية فاديم لياخ إن "الحافلات والقطارات جاهزة لنقل المدنيين إلى غرب البلاد". وأضاف: "لا تخاطروا.. احزموا أمتعتكم".

 

وتحول تركيز القتال إلى منطقة دونيتسك في دونباس بعد انسحاب الجيش الأوكراني إلى حد كبير من لوغانسك المجاورة حيث سيطرت القوات الروسية على مدينة ليسيتشانسك الرئيسية يوم الأحد.

 

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر الجيش الأوكراني أنه صد هجمات روسية بالقرب من ليسيتشانسك و"ألحق خسائر كبيرة بالعدو".

 

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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