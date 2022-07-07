استقالة وزير الدولة البريطاني لشؤون ويلز سايمون هارت من منصبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون ويلز سايمون هارت استقالته من منصبه.



أزمة جديدة تواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد إعلانه إقالة مايكل جوف وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات.

من جانبها، طالبت المدعية العامة البريطانية سويلا برافرمان، رئيس الوزراء جونسون بتقديم استقالته، مؤكدة أنها سترشح نفسها لتحل محله.

وضربت موجة من الاستقالات الجماعية، حكومة جونسون، الأربعاء، بعد أزمة إقالة وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات.

وفيما يصر جونسون على الاستمرار في رئاسة الوزراء، رغم تمرد متزايد داخل حزب المحافظين ضد قيادته، انضمت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي كانت من حلفائه إلى معسكر المطالبين له بترك منصبه.

لكن رئيس الوزراء يقول إن لديه "تفويضاً ضخماً" من انتخابات 2019 وإنه "سيستمر"، مشيرًا إلى أن ترك منصبه حاليا سيمثل خطوة "غير مسؤولة".

وفي جلسة أسبوعية بالبرلمان للرد على الأسئلة، كافح بعض أعضاء حزبه لكتم ضحكاتهم عندما سخر آخرون من رئيس الوزراء، الذي تعرض لاحقا لانتقادات شديدة مما تسمى لجنة الاتصال، حيث استجوبه كبار السياسيين بشأن سلوكه السابق ودوافعه وبعض الفضائح التي شكلت جزءا كبيرًا من فترة ولايته.