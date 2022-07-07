شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات برلمانية من مجلس الشيوخ للحكومة فى مجال الشئون الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في مجال الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، وفي مقدمتها تحديد مخصصات مالية لدعم دور البعثات الخارجية في مجال جذب الاستثمار وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للخارج.

وتأتى هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي التي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وفي هذا الصدد، نستعرض التوصيات البرلمانية في مجال الشئون الخارجية والعربية والإفريقية :

1- بالنسبة للشركات المُستهدفة خارجياً، توصى اللجنة بضرورة تأهيل الشركات المصرية لتكون قادرة على الدخول فى شراكات مع الكيانات المُستهدفة دولياً، وأن يكون الاستهداف بناء على طلب ومشاورات مع رجال الأعمال المصريين المؤهلين للتعاون مع المُستثمرين الأجانب.

2- أن تتضمن الخطة وجود دور للبعثات الخارجية المصرية في جذب الاستثمارات، أو تسهيل عمليات التبادل التجاري.

3- تحديد مخصصات مالية لدعم دور البعثات الخارجية في مجال جذب الاستثمار وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للخارج.

4- تشيد اللجنة بمشروع الربط الكهربائي مع السودان الشقيق وتأمل أن يؤدى هذا المشروع إلى تعزيزالعلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتناسب مع الروابط الأزلية العميقة التي تربط بين شعبيهما.

5- سبق أن أوصت اللجنة بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية بما يعزز دور مصر الريادى فى أفريقيا وتؤكد اللجنة ضرورة إنشاء هذه الوكالة تأكيد لدور مصر الريادى فى أفريقيا.

6- تؤكد اللجنة على الدور الكبير الذي تلعبه التجارة البينية العربية في تعزيز العلاقات بين الدول العربية وتطالب اللجنة ببذل المزيد من الجهود لعقد اتفاقيات تجارة مشتركة مع الدول العربية وتفعيل الاتفاقيات الغير مفعلة حتى الآن.