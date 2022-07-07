شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 409 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس إن بر الصين الرئيسي سجل 409 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، هي 124 إصابة مصحوبة بأعراض و285 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 427 إصابة جديدة منها 141 إصابة مصحوبة بأعراض و286 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى يوم الأربعاء 226300 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين سجلت أربع حالات محلية جديدة مصحوبة بأعراض انخفاضا من خمس في اليوم السابق، في حين لم تسجل المدينة أي حالات غير مصحوبة بأعراض مقارنة مع واحدة في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية أن المدينة سجلت 32 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض، مقارنة بتسع في اليوم السابق، و22 إصابة محلية بدون أعراض مقابل 15 في اليوم السابق.