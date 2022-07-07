خدمات التنمية البشرية تتصدر الاستثمارات الكلية العام الجديد لدعم التعليم والصحة

القاهرة - سامية سيد - تتجاوز الاستثمارات المقدرة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الثانى على التوالى التريليون جنيه، حيث تسجل خلال العام المالى الجديد نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/22 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 17%، محققة بذلك طفرة استثمارية.

ويتضح من التوزيع القطاعى للاستثمارات الكلية لخطة عام 2022/2023 استحواذ قطاع خدمات التنمية البشرية والاجتماعية على المركز الأول، بنسبة 30.8 % من جملة الاستثمارات المستهدفة لخطة العام الجديد، موزعة بين خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى إعمالا لمبدأ الاستحقاق الدستورى ورفع المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والثقافة وغيرهم، وهو ما ينسق مع هدف بناء الإنسان المصري.

ويحتل قطاع النقل المرتبة الثانية حيث أنه من المستهدف أن يحظى بنحو 21.9 % من الاستثمارات الكلية خلال عام الخطة نظرا للأهمية التى يحتلها القطاع والطفرة الكبيرة التى يشهدها فى مجال إنشاء منظومة طرق حديثة تتفق مع المواصفات العالمية وتحديث شبكة القطارات ومد خطوط المترو إلى كافة أنحاء العاصمة، وتنفيذ مشروع المونوريل والقطار السريع وغيرها من المشروعات التى من شأنها تحسين جودة الحياة وتأمين وسيلة مواصلات آمنة للمواطن، حسبما تشير خطة التنمية.

ووفقا لخطة التنمية، من المتوقع أن يستأثر قطاع الأنشطة العقارية بالمركز الثالث حيث تستحوذ على 11.3% من إجمالى الاستثمارات القطاعية، وسط تواضع حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع المعلومات والبالغة نحو10.4 مليار جنيه بنسبة أقل من 1% من إجمالى الاستثمارات.