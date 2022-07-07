شكرا لقرائتكم خبر عن قضاء تونس المختص بالإرهاب يدعو الغنوشي للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا القضاء المختص في التحقيق بقضايا الإرهاب زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي للمثول للتحقيق بحسب ما أفادت تقارير محلية في تونس، أمس الأربعاء.

وأعلن راديو «موزاييك» الخاص أمس أن الغنوشي تلقى بالفعل إخطارا من السلطات القضائية لاستجوابه بصفته متهمًا في القضية المرتبطة بالتمويلات المشبوهة لجمعية «نماء» الخيرية.

ويأتي القرار في أعقاب إصدار البنك المركزي الثلاثاء مذكرة لتجميد أرصدة وحسابات مالية للغنوشي ومقربين منه.

وأمر قاضي مكافحة الإرهاب في تونس بتجميد حسابات 10 أشخاص بينهم مؤسس حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ونجله معاذ.

وكان البنك المركزي التونسي أصدر الثلاثاء مذكرة للبنوك التونسية بتجميد أرصدة بنكية لسياسيين من بينهم الغنوشي. ويشمل الإخطار قائمة بعشرة أسماء، من بينهم وزير الخارجية الأسبق صهر الغنوشي رفيق عبدالسلام والأمين العام المستقيل من حركة النهضة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وابنتاه.

وكان القضاء التونسي وجّه رسميا تهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» إلى 33 شخصا بينهم راشد الغنوشي.

ونقلت وكالة «تونس أفريقيا للأنباء» عن إيمان قزازة عضو هيئة الدفاع في قضية السياسيين اللذين تم اغتيالهما شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، أنه تم توجيه الاتهام في القضية، بشكل رسمي إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.