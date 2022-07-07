شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يعفي مدنيي «السيادة».. وأمريكا تدعو الأحزاب السودانية للحوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الأربعاء، مرسوما دستوريا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين من مناصبهم، فيما أبقى على آخرين من حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا.

وكان البرهان أعلن يوم الإثنين، أن القوات المسلحة السودانية قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حاليا، وحث الأحزاب والقوى السياسية والثورية على الحوار من أجل تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تستكمل المرحلة الانتقالية، وصولًا للانتخابات.

من جهتها دعت وزارة ‏الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في السودان للعودة إلى الانخراط في الحوار «لإيجاد حل يدعم تقدُّم السودان نحو حكم يقوده المدنيون والديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة»، وقالت الوزارة إنها اطلعت على خطاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بشأن حل مجلس السيادة حال تشكيل حكومة مدنية في السودان.

إعفاء وبقاء

وفيما أبقى البرهان على الأعضاء من الحركات المسلحة بالمجلس، وهم مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس، أعفى رجاء نيكولا، مولانا يوسف جاد كريم، ود. سلمى المبارك، ود. عبدالباقي عبدالقادر الزبير وأبو القاسم برطم.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني قد عقد اجتماعا مع الأعضاء الخمسة وشكرهم على استجابتهم لنداء الوطن والعمل بمثابرة واجتهاد من أجل خدمة المواطنين، معربًا عن أمله في استمرار عطائهم بميادين العمل العام المختلفة، كما أشاد بالجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.

وفي بيان تليفزيوني قرر البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة في السودان «عدم مشاركة الجيش بالحوار الذي ترعاه الآلية الثلاثية»، ودعا القوى السياسية للتوافق وتشكيل حكومة تنفيذية، بينما تلتزم القوات المسلحة بتنفيذ مخرجات الحوار مع تأكيد على أنها «لن تكون مطية لأي جهة سياسية للانفراد بالسلطة».

وفي السياق يقول الخبير والإعلامي إبراهيم الصديق علي: خطاب البرهان هو تأكيد لمواقف القوات المسلحة السابقة بأنها راغبة في الانسحاب من المشهد السياسي شريطة توافق القوى السياسية، ودون إقصاء لأحد أو استفراد أحد بالشأن العام، مشددًا على أن هذا يؤكد زهد الجيش في الحكم، كما يعزز فرضية نفاد الصبر من «مماطلة» السياسيين ومناورتهم وتحميل الجيش تبعات خلافاتهم.

ويلفت الصديق إلى أن البيان سحب فرضية التظاهر من «أجل استعادة الحكم المدني وعودة العسكر للثكنات»، ولم تعد هذه الفرضية قائمة، وبذلك تضطر قوى التصعيد لتكييف مطالبها بخطاب آخر، وأقرب الظن «تسليم الحكم لقوى الثورة»، وهذه نقطة خلافية وأقل تأثيرا وأكثر حرجا.

رأس الأحزاب

وقال البرهان يوم الإثنين: إن مجلس السيادة الانتقالي الحاكم، الذي يترأسه ويضم في عضويته عسكريين ومدنيين، سيُحل بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح إبراهيم الصديق علي، أن الجيش بذلك رفع يده عن السلطة، ولكنه غمس «رأس الأحزاب في المياه الساخنة»، وطالبهم بالاتفاق على «تشكيل حكومة» وليس على الحكم، ولذلك فإن غاية التوافق على شكل حكم انتقالي للوصول للانتخابات، وعلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«إيغاد» المساهمة في تحقيق ذلك، وهذا أمر مقبول ولا خلاف عليه.

وكان البرهان قد أكد في بيانه، أن مجلسًا أعلى للقوات المسلحة سيُشكل بعد ذلك لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولًا عن مهام الأمن والدفاع إلى جانب «ما يتعلق بها من مسؤوليات» بالاتفاق مع الحكومة.

ولم يتضح من تصريحات البرهان حجم الدور السياسي الذي ستضطلع به القوات المسلحة في المستقبل.

وقال رئيس مجلس السيادة: إن انسحاب القوات المسلحة من المحادثات السياسية الحالية يهدف إلى إفساح المجال للأحزاب والقوى الثورية لتشكيل الحكومة.

كما دعا هذه القوى للبدء في «حوار فوري وجاد يعيد وحدة الشعب السوداني، ويمكّن من إبعاد شبح المهددات الوجودية للدولة السودانية، ويعيد الجميع إلى مسار التحول والانتقال الديمقراطي»، متعهدًا بأن يلتزم الجيش بتنفيذ مخرجات هذا الحوار.

ومنذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي، ترفض بعض الأحزاب اليسارية التفاوض مع الجيش، الأمر الذي أفضى إلى الجمود الحالي، المترافق مع اعتصام مئات من الشباب في عدة أماكن في العاصمة الخرطوم.