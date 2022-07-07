من هم المخاطبون بقانون "المجلس الصحى المصرى"؟.. خريجو الصيدلة والتمريض مشمولون

القاهرة - سامية سيد - أنشا القانون الصادر برقم 12 لسنة 2022 هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحى المصرى"، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة.

ويهدف المجلس حسب المادة الثانية من القانون، إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر فى نواحى التعليم ما بعد الجامعى، التدريب التخصصى، التأهيل وتطوير المستوى العلمى والسريرى للأطباء والعاملين فى مختلف المجالات.

ولكن من هم المخاطبون بأحكام القانون ومن المقرر أن يسرى عليهم ؟ نجيب عن ذلك فى ضوء المادة الأولى من مواد الإصدار والتى أكدت سريان أحكامه على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى، والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما تسرى أحكام القانون، حسب المادة القانونية على خريجى كلية طب القوات المسلحة، والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحى بجامعة الأزهر.