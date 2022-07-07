شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" توصى باستئناف أعمال إنشاء مسجد بالإسماعيلية.. والأوقاف توافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة بخصوص توقف العمل بمسجد العبور الجديد بقرية العبور مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية دون إبداء أسباب واضحة، في حين أن المنطقة في حاجة ماسة إلى وجود المسجد، ليتمكن الأهالى من أداء الفرائض الدينية، ولنشر الفكر الديني المستنير، ومواجهة الأفكار الضالة والمتطرفة، في ظل غياب تام من وزارة الأوقاف التي تكرر أخطاء الماضي بتقاعسها عن أداء دورها تجاه دور العبادة.

وانعقد الاجتماع برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، وبحضور المهندس سمير الشال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، والمهندس مجدي أبو عيد مدير عام الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف.

وأوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وزارة الأوقاف باستكمال العمل بالمسجد على أن تنتهى الأعمال به قبل نهاية هذا العام.

وأكد ممثل وزارة الأوقاف امتثال الوزارة لتوصية اللجنة، موضحًا التزام الوزارة بالانتهاء من أعمال إنشاء وتشطيب المسجد في غضون شهرين.

من جانبه، أكد النائب محمد طلبة مقدم طلب الإحاطة، على أهمية الاهتمام بدور العبادة، تعظيما لشعائر الله، وإعلاءً للقيم الروحية والأخلاقية التي ينشدها المجتمع.