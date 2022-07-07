مواجهة إيرانية إسرائيلية بسبب البرنامج النووي

أظهرت إسرائيل مخاوف من طموحات إيران النووية والصفقة العالمية المتعثرة التي تهدف إلى كبح جماحها. ومحاولتها المستمرة في تطوير أسلحة نووية - لا يمكن أن يستمر كما هو نظرا لأنها ستؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

حيث استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت يائير لابيد ي أول زيارة له إلى الخارج منذ توليه منصبه لحث القوى العالمية على تصعيد الضغط على إيران بشأن أنشطتها النووية، موضحا أنها تهديد للاستقرار الإقليمي.

أسلحة نووية

والتقى لابيد في باريس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وركز لبيد، الذي تولى منصبه يوم الجمعة، على مخاوف إسرائيل بشأن طموحات إيران النووية والصفقة العالمية المتعثرة التي تهدف إلى كبح جماحها. وتتهم إسرائيل إيران بمحاولة تطوير أسلحة نووية - وهي تهمة تنفيها إيران - وتقول إن الاتفاق النووي الممزق لا يتضمن ضمانات كافية لوقف تقدم إيران نحو صنع قنبلة.

ذكرى اختطاف

فيما أصدرت وزارة الخارجیة الإیرانیة بیانا بمناسبة الذکرى الأربعین لاختطاف الدبلوماسیین الأربعة فی لبنان، محملة إسرائيل من جديد مسؤولية هذه العملية.

حيث تستمر الحرب الباردة بين كل من إيران واسرائيل، وينفي كل منهما الهجمات على الآخر.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش لابيد وماكرون الوضع في لبنان، بعد أيام من إعلان إسرائيل أنها أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار أطلقها حزب الله اللبناني كانت متوجهة نحو منطقة أقامت فيها إسرائيل مؤخرا منصة غاز بحرية. وأكد حزب الله، الذي خاض حربًا استمرت شهرًا ضد إسرائيل في عام 2006، إرسال طائرات بدون طيار في مهمة استطلاع.