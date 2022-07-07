شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو هاشم ربيع: لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني تنص على أن العمل تطوعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لائحة مجلس الأمناء فى الحوار الوطني استغرقت حوالي 60 % من الوقت.. وحوالي 20 % او 25 % لقرار المنشئ وباقي 10 % النسبة المتبقية لمدونة السلوك.

وأضاف خلال حواره فى برنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفي شردي على قناة الحياة: "اللائحة متعلقة بنظام العمل داخل الحوار الوطني.. وآليات العمل بشكل كامل.. والمتضمن مجلس الأمناء وغير مجلس الأمناء.. ومتضمنة افتتاح الجلسات وغلقها ودور المنسق العام، وما يقوم به الأعضاء وحضور الأعضاء وغيابهم وتخلف الأعضاء.. والأمور المادية حيث أن العمل تطوعي فى مجلس الأمناء".