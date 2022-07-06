شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني: الجلسات العامة للحوار وفعالياته علنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، أن الجلسات العامة للحوار وفعالياته علنية، يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين وذلك مالم يقرر المجلس غير ذلك.

ونصت المادة 14 من اللائحة، على أن جلسات مجلس الأمناء مغلقة الا اذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام، وفى هذه الحالة يجوز اذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام، أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته، فتكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك مالم يقرر المجلس غير ذلك، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يحضر جلسات الأمناء، إلا أعضائه، ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية ومن تقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العامة بحسب الأحوال.

وكانت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، أعلنت أنه وفقاً لما جرى فى اجتماع الأمس، فإن الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطنى، أصدر قرارات كلها بالاجماع، تتضمن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، وقرار إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى، وقرار إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطنى.