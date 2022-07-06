شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة منى عمر: إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية تدشين أكبر القطاعات الإخبارية إضافة هامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة منى عمر ، عضو مجلس النواب، إن تدشين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقطاع أخبار المتحدة، يعتبر إضافة كبيرة للقطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، بما يضمه من قنوات تتميز بالمصداقية والأمانة والسبق في تغطية الأحداث .

واوضحت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، أن تدشين هذا القطاع بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ هو بداية طيبة لتوثيق حدث عالمي كبير يترقبه العالم أجمع.

يأتي ذلك بعد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تدشين "قطاع أخبار المتحدة" والذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط.