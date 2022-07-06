شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بسرعة اعتماد جدول انتخابات مجلس إدارة جمعية زراعية بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمر حسنين، بشأن تعنت محافظ القليوبية والمستشار القانوني له بعدم اعتماد الجدول الزمني لانتخابات مجلس إدارة جمعية أحمد عرابى الزراعية.

وأشار النائب حسن عمر حسنين، فى طلب الإحاطة، إلى أنه وفقاً للتفويض الصادر من وزير الزراعة للمحافظين يتم اعتماد وإجراء انتخابات الجمعيات الزراعية المحتفظة بنشاطها الزراعي ولها مصدر رى دائم من المحافظ المختص، حيث إن الجمعية تتبع جهاز مدينة العبور الجديدة بالنسبة لمنطقة الغرود التي تحولت إلى إسكان فاخر، وكذلك المباني التي تقام لأراضي الاستصلاح للسكن الخاص بنسبة 2% ومباني خدمة الزراعة ولكن تتبع وزارة الزراعة فيما يخصها كجمعية تعاونية زراعية واستلام الأسمدة.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه في ظل ما أثير في هذة الجلسة نحو أداء محافظ القليوبية توصي اللجنة بتكليف وزير التنمية المحلية والممثل له في هذه الجلسة اللواء حمدي الجزار، بمراجعة كافة ما أثير في هذه الجلسة بدء من رؤساء الوحدات المحلية حتي أعلي سلطة في محافظة القليوبية، وما تقدم به النواب بشأن المذكرة المعيبة وذلك لخلوها من الناحية الشرعية وتكليف وزارة التنمية المحلية من خلال قطاع التفتيش بإحالة المذكرة للتحقيق وذكر المعايير التي تعرض بها المذكرات علي المحافظ.

وتابع السجينى أنه استناداً لما تم عرضه من وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، توصي اللجنة محافظ القليوبية بسرعة اعتماد الجدول الزمني للجمعية لإجراء الانتخابات لتشكيل مجلس إدارة الجمعية، وفي حال عدم التزامه تحمله اللجنة المسئولية السياسية والقانونية في هذا الشأن.

كما وجهت اللجنة بإحالة هذا الملف ومخرجات هذا الاجتماع لوزير الزراعة لمتابعته واتخاذ اللازم في أي تقصير من جانب محافظة القليوبية.