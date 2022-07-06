شكرا لقرائتكم خبر عن سنوات من التطوير.. كيف استطاعت مصر القضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير سكن كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة بشكل كبير في القضاء على المناطق غير الآمنة، والتي كانت تشكل العديد من المخاطر والأضرار على المجتمع المصرى، استطاعت الدولة المصرية التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة بشكل كبير من أجل التخلص منها، من خلال إقامة المشروعات الإسكانية الحديثة للمواطنين، وتوفير السكن الكريم لهم، وذلك ضمن الجهود الكبرى التي تقوم بها مصر للقضاء على المناطق غير الآمنة.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت أن الدولة المصرية استطاعت التعامل مع أزمة العشوائيات وما تم بذله من جهود لنقل الأسر من هذه المناطق إلى شقق جاهزة، ومن ثم البدء فى عملية إزالة هذه المناطق غير الآمنة وتجهيزها من جديد بشكل حضارى، وكيفية فرحة الأسر بعد الانتقال إلى اماكن حضارية للعيش فيها بدلا من العيش فى العشوائيات مؤكدين أن الدولة المصرية وفرت لهم السكن الآمن، ويأتى مشروع القضاء على المناطق غير الآمنة من أبرز المشروعات التى حققت فيها الدولة المصرية نجاحا كبيرا.