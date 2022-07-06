شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: أولى اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني استمرت 7 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو مجلس الشيوخ، عن كواليس أولى اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، لافتا إلى أن الجلسة استمرت 7 ساعات كان فيها نقاشات ثرية وموضوعية يتم مناقشتها بطريقة محترمة بين الجميع، لأن غاية الحوار هو نقاش عقلانى لوضع حلول لمشكلات ووضع توصيات لرفعها للقيادة السياسية .

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، تم وضع لائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى التنظيمية وهى التي استغرقت 60% من وقت الاجتماع الأول، فاللائحة تضم آليات عمل مجلس أمناء الحوار الوطنى والمناقشات خلال جلسات اللجان النوعية وغيرها من الأمور التنظيمية طوال مدة الحوار.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، ناقشنا في أول يوم من الحوار الوطنى المحاور التي انقسمت إلى سياسية واقتصادية واجتماعية، فتشكيل مجلس الأمناء معبرا عن معظم المكونات الأساسية من المجتمع المصرى، وقد خرج الجميع في حالة تراضى بعد الاتفاق على "مدونة السلوك" ليلتزم بها الجميع .

ولفت إلى أن مجلس الأمناء منوط به الخروج بثمار المخرجات أمام صانع القرار، كى يصدرها في صورة قرارات أو تشريعات ووارد أن نرى أكثر من لجنة تنظيمية.