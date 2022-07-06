وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكة تبيع نفطاً إيرانياً

06 يوليو , 2022 مصنع في إيران (أ ف ب). أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة الأربعاء تطال شبكة متفرّقة من أفراد وكيانات تتهمهم ببيع وشحن منتجات نفطية إيرانية تقدّر قيمتها بملايين الدولارات إلى شرق آسيا. وقالت الوزارة «بينما (ما تزال) الولايات المتحدة ملتزمة التوصل إلى اتفاق مع إيران يسعى إلى العودة للامتثال المتبادل بخطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل استخدام جميع سلطاتنا لتطبيق العقوبات»، في إشارة إلى اتفاق 2015 النووي.

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