06 يوليو , 2022 رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب). قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيبقى «بالطبع» رئيساً للوزراء وذلك رداً على أسئلة من نواب حزبه في لجنة برلمانية وسط دعوات متزايدة لاستقالته. ورداً على سؤال من أحد أعضاء اللجنة عما إذا كان سيظل رئيساً للوزراء غدا، أجاب جونسون قائلاً «بالطبع».

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: سأبقى «بالطبع» رئيساً للوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.