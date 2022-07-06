خمسة أعضاء آخرين في حكومة جونسون يعلنون استقالتهم الجماعية

06 يوليو , 2022
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أ ف ب).
أعلن خمسة أعضاء في حكومة الرئيس بوريس جونسون الأربعاء استقالتهم الجماعية، ليرتفع عدد أعضاء الحكومة البريطانية المستقيلين منذ الثلاثاء، إلى 27 عضواً.
وكتب وزراء الدولة كيمي بادينوخ ونيل أوبراين وأليكس بورغهارت ولي رولي وجوليا لوبيز، في رسالتهم إلى بوريس جونسون، «يجب أن نطلب، من أجل مصلحة الحزب والبلد، أن تتنحّى».
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