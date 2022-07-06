منظمة الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 6000 إصابة بجدرى القردة

06 يوليو , 2022 جدرى القردة (أ ف ب). أفادت منظمة الصحة العالمية أنه جرى تسجيل أكثر من ستة آلاف إصابة بمرض جدري القردة في 58 دولة في التفشي الحالي للمرض. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت من جنيف إن المنظمة ستعقد اجتماعاً جديداً للجنة التي تقدم المشورة بشأن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، وهي أعلى درجات التأهب في منظمة الصحة العالمية، في الأسبوع الذي يبدأ في 18 يوليو تموز أو قبل ذلك التاريخ.

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