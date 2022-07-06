الحكيم يدعو إلى إتفاق القوى الكردية على مرشح رئيس الجمهورية

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الأربعاء، إلى إتفاق القوى الكردية على مرشح رئيس الجمهورية.

وقال مكتب الحكيم في بيان، إن "رئيس تيار الحكمة الوطني استقبل رئيس الإتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، حيث تداول معه والوفد المرافق له في تطورات المشهد السياسي العراقي فضلا عن تطورات الأحداث الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على العراق".

وحمل الحكيم "مسؤولية إنهاء حالة الإنسداد السياسي الحالية"، مجدداً "دعوته لحكومة خدمة وطنية من أكفاء ونزيهين بعيدا عن التحاصص وتقاسم المواقع".

وبين أن "شكل الحكومة الكفوءة جدير بطمأنة الشارع العراقي في كل الساحات"، داعياً إلى "إتفاق القوى السياسية الكردية على مرشح رئيس الجمهورية في المرحلة القادمة لما لذلك من دور في حسم وحلحلة الجزء الأكبر من حالة الإنسداد السياسي وتشكيل الحكومة".