إيران تحتجز دبلوماسياً بريطانياً رفيعاً

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، إن سبب الاحتجاز كان بسبب "قيام الأجانب بأعمال تجسس، مثل أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة".

ولم يذكر التلفزيون ما إذا كان المعتقلون ما زالوا رهن الاحتجاز.



وقال التلفزيون الرسمي: "هؤلاء الجواسيس أخذوا عينات من الأرض في صحراء وسط إيران حيث كان الحرس الثوري يجري تجارب الصواريخ الفضائية".