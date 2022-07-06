شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تشارك فى ورشة عمل تحضيرية لنموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورشة العمل التحضيرية لنموذج محاكاه مؤتمر قمة المناخ «COP27»، الذي نظمه مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية.

بدأت الورشة بكلمة للدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتورة دينا المنزلاوى، المدير التنفيذى لمبادرة «climate hub»، مؤكدين أهمية المرحلة القادمة في التعاون بين الجهات المختلفة لإنجاح مؤتمر المناخ المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأشار رئيس مركز البحوث الزرعية إلى دور المركز في المؤتمر وكيفية مساعدة المركز للمزارعين في التغلب على المشكلات التي تسببها التغيرات المناخية.

وتطرق الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وكيفية رفع الوعى لدى الكل بأهمية موضوع المناخ، كما شارك في الكلمة الافتتاحية أحمد يحيى، عضو التنسيقة، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية حول التعريف بما سيتم في مؤتمر المناخ والتعريف بقمة «COP».

ضم وفد التنسيقية الأعضاء: ريهام الشبراوى، أحمد يحيى، شريف الرفاعى.