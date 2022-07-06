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عقوبات أمريكية جديدة على كيانات إيرانية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 13 شركة وناقلتين بحريتين وشخصين مرتبطين بقطاع النفط الإيراني.
وتشمل قائمة العقوبات شركات مسجلة في الإمارات والصين وفيتنام وناقلات نفط تحمل علمي كل من الغابون وبنما. كما تشمل تجميد الأصول في الولاية القضائية الأمريكية وفرض حظر على المعاملات للأفراد والكيانات القانونية الأمريكية المتعلقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن تفاوض بلاده في قطر بهدف أخذ ضمانات فاعلة من أمريكا بشأن كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت سابق من اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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