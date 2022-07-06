انت الان تتابع خبر عقوبات أمريكية جديدة على كيانات إيرانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 13 شركة وناقلتين بحريتين وشخصين مرتبطين بقطاع النفط الإيراني.
وتشمل قائمة العقوبات شركات مسجلة في الإمارات والصين وفيتنام وناقلات نفط تحمل علمي كل من الغابون وبنما. كما تشمل تجميد الأصول في الولاية القضائية الأمريكية وفرض حظر على المعاملات للأفراد والكيانات القانونية الأمريكية المتعلقة.
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن تفاوض بلاده في قطر بهدف أخذ ضمانات فاعلة من أمريكا بشأن كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت سابق من اليوم.
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن تفاوض بلاده في قطر بهدف أخذ ضمانات فاعلة من أمريكا بشأن كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت سابق من اليوم.