بعد قليل.. إياد علاوي ضيف بالمختزل على السومرية

وضيف حلقة اليوم رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي.

وبرنامج " ب‍المختزل" الذي يبث أيام السبت والاثنين والأربعاء، بعد التاسعة مساءً على شاشة السومرية، هو برنامج حواري يهتم ويراقب ويتحرى بالشؤون السياسية والاجتماعية العراقية، يتناول الملفات الهامة المتعلقة بالأوضاع السياسية والمهام الحكومية وتداعياتها على الدولة العراقية والمجتمع ويبحث عن إجاباتها أو تشخيص حالاتها والأخطاء، مستعينا في ذلك بالضيوف المعنيين مسؤولين وسياسيين وباحثين ونشطاء داخل المجتمع، من تقديم الإعلامي سامر جواد.