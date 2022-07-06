اشادات بتحمل هيئة الحج مبالغ الاضاحي للحجاج

ونقلت هيئة الحج والعمرة، في مقطع مصور، عن حجاج عراقيين قولهم، إن "هذه الخطوة بمثابة عيدية وتعكس مدى اهتمام الهيئة بالحجيج خاص مع الظرف الاقتصادي العصيب الذي يمر به العراقيون".

وقدم الحجاج شكرهم للهيئة على هذه المبادرة.



وكانت هيئة الحج، قد قالت في وقت سابق، إنه "دعما لكلفة الحج وبسبب الوضع الاقتصادي الراهن تتحمل الهيئة مبلغ الاضاحي لحجاج العراق لهذا العام دعما للكلفة وتأتي هذه المبادرة الثانية بعد دعم كلفة الحج الذي يعد العراق الارخص في العالم الاسلامي وبأحسن الخدمات بين الدول الاسلامية".

ويوم الجمعة يتوجه الحجاج الى مشعر عرفة ومنها الى مزدلفة ثم الى الجمرات في اول ايام عيد الأضحى المبارك.