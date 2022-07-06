في بريطانيا.. إلغاء آلاف الرحلات الجوية لمسافات قصيرة

بغداد - ياسين صفوان - ألغت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز"، الأربعاء، 10300 رحلة إضافية لمسافات قصيرة حتى أواخر أكتوبر.



وقالت الشركة في بيان: "يواجه قطاع الطيران برمته تحديات كبيرة وما زلنا نركز بالكامل على بناء قدرة على التكيف في عملياتنا وتوفير الضمان الذي يستحقه زبائننا"، وذلك بعدما أعلنت في وقت سابق عن إلغاء مئات الرحلات لهذا الصيف.



وفي وقت يواجه قطاع الطيران نقصا في الموظفين رافقه ازدياد في الطلب مع رفع تدابير مكافحة كوفيد.