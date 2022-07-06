شكرا لقرائتكم خبر هجوم على موكب مساعدي الرئيس النيجيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن المتحدث الرئاسي جاربا شيهو قال في تغريدة إن مسلحين فتحوا النار على المركبات التي كانت تسبق زيارة الرئيس إلى بلدة داورا، مسقط رأس بوهاري، ولكن تم صدهم من جانب الجنود ورجال الشرطة، وأضاف أن شخصين أصيبا بإصابات طفيفة.ويأتي الهجوم في اليوم نفسه الذي قام فيه أشخاص يشتبه في انتمائهم لحركة بوكوحرام باقتحام سجن يخضع لحراسة متوسطة في ضاحية كوجي بالعاصمة أبوجا.
وقال أبوبكر عمر المتحدث باسم قطاع السجون النيجيري إن نحو 200 سجين من بين 600 فروا في الهجوم، لم يتم العثور عليهم حتى الآن.
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