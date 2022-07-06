شكرا لقرائتكم خبر الأمن اللبناني يحبط تهريب 3 عائلات سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان صحفي، إن ذلك يأتي في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى الدول الأوروبية عبر شواطئ لبنان الشمالية بواسطة مراكب غير آمنة.وأضافت أن معلومات توافرت حول قيام مجهولين بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر إلى إيطاليا، وتم التوصل إلى تحديد هوية المتورطين بالتحضير للعملية وتوقيفهم وضبط المركب. ووفق البيان، جرى تسليم العائلات السورية والشبان إلى الجهات المعنية، واتخاذ المقتضى القانوني بحق الموقوفين الذين أودعوا المرجع المختص وتم حجز المركب بناء على إشارة القضاء.
يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية .
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن اللبناني يحبط تهريب 3 عائلات سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.