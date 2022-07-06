شكرا لقرائتكم خبر نجل القذافي يطرح مبادرة لإنهاء الأزمة الليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، باقتراح من خيارين اعتبره «الحل السلمي الأخير للأزمة الخطيرة التي تعيشها ليبيا الآن».

وقال سيف في بيان نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الخيار الأول هو أن تقوم «جهة محايدة» بوضع الترتيبات القانونية والإدارية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة «غير إقصائية» يشارك فيها الجميع «مهما كانت الاعتبارات والمبررات وترك القرار للشعب بدون وصي عليه»، واعتبر أن هذا هو «الخيار الأمثل وإن كان بعيد الاحتمال في الظروف الحالية».

وذكر البيان أنه «باعتبار أن الخلاف على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والكل يريد أن توضع شروط بعينها لإقصاء أشخاص محددين بعينهم، فنحن نقترح أن تقوم هذه الشخصيات بالانسحاب من العملية الانتخابية بشكل جماعي بدون استثناء وإجراء انتخابات رئاسية بدونهم لإنقاذ البلاد كمحاولة أخيرة لحل سلمي للوضع المتأزم بدون إراقة الدماء».

وأضاف «إذا لم يحصل هذا ستستمر هذه المهزلة وهذه المأساة التي تمر بها بلادنا واستمرار مسيرة الدموع والدماء والتي لا بد أن يوضع لها حد وهذا الحد سيكون إن شاء الله عاجلا غير آجل».

على صعيد آخر، اتهم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، المجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفي بالتسبب في أعمال الشغب التي جرت بمقر البرلمان في طبرق خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى وجود مؤامرة ضد ليبيا وشعبها لتحقيق طموحات شخصية.

وأكد في لقاء تلفزيوني مع صحيفة وموقع المرصد الإخباري، ضلوع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وشقيقه سالم في اقتحام مجلس النواب، وقال «لدينا معلومات بأن المنفي وشقيقه متورطان في عملية حرق البرلمان بعد انحراف مظاهرات الجمعة».

ونفى عقيلة امتلاك المنفي اختصاص حل المجالس التشريعية أو إصدار قوانين بمراسيم، وحذر من تعقيد الأزمة في حال قام الأخير بذلك، مؤكدا استمرار مجلس النواب ورئاسته له، وذكر «لن نترك مكاننا إلا بانتخاب مجلس النواب الجديد.

والمطالبة بحل المجالس غير مقبولة، لأنها ستولد فراغا سياسيا».