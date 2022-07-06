طوارئ في سوريا تحسبا لهجوم تركي

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وأشارت الإدارة الذاتية، بالإيعاز لكافة المجالس والهيئات واللجان والمؤسسات التابعة لها، لإعداد خطط الطوارئ لمواجهة التهديدات التي تستهدف المنطقة «، وأضافت أنها ستضع كافة الإمكانات في خدمة حماية سكان المنطقة من أي هجوم تركي محتمل.وتواصل تركيا حشد قواتها وفصائل المعارضة في مناطق شمال سوريا لإطلاق عملية عسكرية لفرض منطقة آمنة شمال سوريا بعمق 30 كلم على طول الحدود السورية التركية.
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