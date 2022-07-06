مقتل وإصابة 7 جنود مصريين في مالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الأمم المتحدة مقتل جنديين من قوات حفظ السلام في مالي، وإصابة 5 آخرين بجراح خطيرة، جميعهم يحملون الجنسية المصرية، وذلك في انفجار لغم بمركبتهم المصفحة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك القول «إن الحادث وقع عندما اصطدمت عربة مصفحة من قافلة لوجستية تابعة للأمم المتحدة بلغم أرضي على محور تيساليت-غاو»، وأكد أنه تم إرسال قوة تدخل سريع إلى مكان الحادث وتم إجلاء الجرحى.

وشدد على إدانة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بشدة لهذا الهجوم «الذي قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي».