قيادي حوثي يثير سخرية اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قوبل خطاب متلفز للقيادي الحوثي ورئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط، بسخرية بالغة لدى اليمنيين والناشطين، بعدما ادعى أنه يسكن في منزل بالإيجار، وتعرض مع أسرته أكثر من مرة للطرد من قبل المالك بسبب مشكلات مالية وخلافات إيجارية، وأنه لا يملك سيارة خاصة.

وتندر البعض بكلماته مؤكدين أن قيادات ميليشيات الحوثي نهبت جميع ممتلكات الدولة، وجميع القصور والفلل السكنية، والبنك المركزي، والعقارات الخاصة بالأوقاف، وأملاك الدولة والممتلكات الخاصة، وممتلكات المعارضين والشركات.

وأتى حديث المشاط بوصف رواد التواصل، للاستهزاء بعقول الناس، في وقت أصبح معظم الفلل السكنية الفخمة الكائنة في منطقة «بيت بوس» بصنعاء؛ وأراضيها تابعة للحوثيين فقد استحوذوا عليها بطمع كبير.

وسخر النائب في البرلمان اليمني عبده بشر، من الخطاب الذي ألقاه رئيس ما يسمى المجلس السياسي لميليشيات الحوثي الإرهابية مهدي المشاط، أمام برلمان يحيى الراعي في صنعاء.

وقال بشر في تدوينات على حسابه في تويتر «إن المشاط الذي أطلق عليه ساخرا لقب «مهاتير محمد» ظهر وهو يوزع صكوك الوطنية واتهام الناس بالخيانة، معتقدا أو كما قيل له إنها ستفيد وستغطي على سوء إدارته لشؤون البلاد، وخصوصا فشله الذريع في الملف الاقتصادي الذي جرع البلاد والعباد الويلات وانقطعت في عهده المرتبات وارتفعت الأسعار ونطق فيه الرويبضة وزادت الجرعات.

وأضاف ساخرا «في عهده توقفت التنمية وامتلأت السجون بحق وبغير حق وكثرت الجبايات وانتهك واخترق الدستور والقانون، وانتشر واستفحل الفساد في كافة سلطات ومؤسسات ومفاصل الدولة، ووصل عدد من يستحقون المساعدات بحسب تقارير دولية وداخلية أكثر من ثلاثة وعشرين مليون يمني على حافة المجاعة».

واتهم النائب بشر، المشاط بممارسة الوصاية على مجلس النواب -صنعاء، مؤكدا أن ذلك يستوجب اتهامه بالخيانة العظمى وتشكيل لجنة لتشريع القوانين مخالف للدستور الذي ينص للحكومة وعضو مجلس النواب فقط التقدم بمشاريع القوانين.

من جهة أخرى، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نائبا جديدا لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) خلفا للألمانية دانييلا كروسلاك.

وتعد النائبة الجديدة للبعثة واحدة من القيادات ذات الخبرة الواسعة في مجال العمل الأممي سواء في الميدان أو في مقر الأمم المتحدة، حيث كانت رئيس أركان بعثة المنظمة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، ومدير شعبة تمويل العمليات الميدانية، إدارة استراتيجية الإدارة والسياسات في مقر الأمم المتحدة خلال الفترة (2020-2022).

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