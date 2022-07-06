شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مصر الرقمية أتاحت للمواطن الحصول على الخدمات الحكومية خلال دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365، أهمية منصة مصر الرقمية، موضحا أن الحكومة الذكية نتحدث عنها منذ سنوات طويلة ولم تتحقق بالشكل الكافى، ومعظم الخدمات الحكومية كانت ورقية أو مباشرة وتأخذ وقت وجهد كبير.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص فى تصريحات للفضائية المصرية، أنه الآن أصبح من السهل للغاية خلال دقائق أصبح المواطن من خلال منزله أو أي مكان أن يطلب الخدمات الحكومية، كما تتضمن الخدمات تراخيص خدمات محاكم والنيابات والشهر العقارى والقضايا.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص إلى أن هذه الخطوة سيكون لها أثرها المباشر فى توفير نقل ومواصلات ووقود على المواطنين، كما أنها خطوة مهمة للاستثمارات.

وأشار الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على أهمية التدرب وتطوير الكفاءات من الشباب والمهندسين والخريجين من القطاعات المختلفة خاصة الذكاء الاصطناعى، ونجرى اختبارات للخريجين من الذكاء الاصطناعى، وأكد أنه لدينا استعداد 12 مليار لإعادة تأهيل وتدريب الدارسين فى الذكاء الاصطناعى.