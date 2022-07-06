شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين بجنوب القاهرة: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى تؤكد مدى جديته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة، على فعاليات أولى جلسات الحوار الوطني"الجلسة الافتتاحية"، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضاف حسن أمين أنه كان هناك من بدأ في التشكيك في جدية الحوار، لكن الواقع يكذبها، مشيرا الى أن أهم ما يميز الحوار الوطني وفق ما اتضح خلال انعقاد مجلس الأمناء، هو تشعب قضاياه ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية وشبابية.

وشدد حسن أمين على ضرورة تضافر جميع الجهود والمشاركة فى الحوار الوطنى، للوقوف على كافة القضايا والتحديات التي يجابهها الوطن في ظروف عالمية حساسة، مؤكدا أن الجلسة الافتتاحية التى شهدت اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، بداية مبشرة و تدل على مدى جدية الحوار وتوازن تشكيل مجلس الأمناء.