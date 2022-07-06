شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عن تدشين قطاع أخبار المتحدة: عودة للريادة المصرية فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب بما أعلنته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من تدشين "قطاع أخبار المتحدة" والذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، واصفا ذلك بأنه خطوة هامة في مسيرة نجاحات الشركة المتحدة .

وأضاف النائب فى تصريحات له، أن ما أعلنته المتحدة يعد انجاز كبير في تاريخ الإعلام المصرى، وعودة للريادة المصرية في مجال الإعلام والأخبار فى الشرق الأوسط.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت عن تدشين "قطاع أخبار المتحدة" والذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط.

ويضم "قناة أخبار دولية" يجرى الإعداد لإطلاقها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل، كما يضم "قناة أخبار إقليمية" يجرى التحضير لها بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية.

فضلا عن تطوير شامل لقناة "إكسترا نيوز" والبناء على النجاحات التي حققتها في الفترة الماضية وإطلاق قناة "إكسترا الحدث".