روسيا تعلن تدمير راجمتي صورايخ أميركيتين في شرق أوكرانيا

06 يوليو , 2022 الحرب في أوكرانيا (أ ف ب). أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن القوات المسلحة الروسية دمرت راجمتي صواريخ متطورتين صناعة أميركية، ومخازن ذخيرة خاصة بهما في شرق أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن روسيا دمرت اثنتين من راجمات الصواريخ من طراز (هيمارس) التي تزود الولايات المتحدة وحلفاؤها كييف بها. وقالت أيضًا إن القوات الروسية دمرت مستودعين لتخزين الصواريخ المستخدمة في منظومة هيمارس بالقرب من خط المواجهة في قرية إلى الجنوب من كراماتورسك في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، والتي أصبحت محط التركيز الرئيسي للقوات الروسية بعد استيلائها على لوجانسك. ونشرت الوزارة لقطات فيديو قالت إنها تظهر الغارة.

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