براد بيت يكشف عن اصابته بمرض نادر

وقال براد بيت في مقابلة مع صحيفة " GQ" إنه "لم يتم تشخيص الحالة بشكل رسمي، إلا أنه يكافح من أجل تذكر أشخاص جدد في الأوساط الاجتماعية، خاصة في الحفلات، ويخشى من تطور الحالة لأنها تظهره على أنه "بعيد، ومنعزل".وأضاف: "لا أحد يصدقني! أريد أن ألتقي بأشخاص لديهم نفس الحالة لتبرهن صحة كلامي".

وبحسب وسائل إعلامية ليست هذه هي المرة الأولى التي يزعم فيها براد أنه يعاني من عمى التعرف على الوجوه، إذ صرح لصحيفة Esquire في عام 2013: "الكثير من الناس يكرهونني لأنهم يعتقدون أنني لا أحترمهم".

وتابع بيت: "يقول لي بعض الأشخاص أنت مغرور لكن هذا الكلام ليس صحيحا".

